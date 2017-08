Kompany al tien seizoenen bij Man City: “25 jaar voetbaldominantie van een ander doorbreek je niet door gewoon te zeggen dat je hen wilt inhalen”

Al tien seizoenen speelt Vincent Kompany bij Manchester City. Samen met de Citizens won Kompany tweemaal de Premier League, twee keer de League Cup en één keer de FA Cup. Zo stilaan bereikt hij de status van clubicoon. “Op dit moment ben ik voor de helft speler en de ander helft fan”, vertelt de Rode Duivel in een interview met de Britse krant The Guardian.

In de zomermercato van 2008 maakte hij de overstap van het Duitse Hamburg naar de Premier League, naar wat nu zijn Manchester City is. Nu heeft Kompany de status van clubicoon bereikt bij de Citizens. Met de Rode Duivel in de ploeg bereikte City ondertussen twee keer de top van de Premier League, wonnen ze ook nog eens twee keer de League Cup én een keer de FA Cup. Toch willen de clubeigenaars alsmaar meer.

“Als je alles in perspectief plaats, dan hebben we al ongelooflijk veel bereikt”, zegt Kompany. “Je beëindigt geen 25 jaar voetbal- en financiële dominantie van een ander, door gewoon te zeggen: We willen hen inhalen. Je moet ook hard werken, veel moeite en centen erin. Bovendien is dit de Premier League. Geen enkel team wint hier acht titels op rij. We moesten vechten om de eerste titel te krijgen, dan behaalden we een tweede ter bevestiging. Het is niet zo dat er een ander team dominant is geweest.”

Lof voor Guardiola

Nu is City een goed geoliede machine, toen Kompany er aankwam in 2008 stond de kleedkamer wel eens op zijn kop. “Het was er luidruchtig, er bestond geen groter contrast met wat ik in Duitsland gewoon was. Daar was zelfs een boek lezen al te veel voor de trainer.” Nu is het wat kalmer in de kleedkamer. Dankzij Pep Guardiola, die met efficiënte wijzigingen het tij in een wedstrijd kan doen keren. “Ik denk dat dat zijn belangrijkste kwaliteit is, dat hij de technische en tactische kant van het spel zeer snel ziet”, zegt Kompany over zijn trainer. “Soms is het moeilijk om als speler in de wedstrijd te zien wat er mis is, zeker als er spelers zijn die je nog niet kent. Maar hij kan het redelijk snel doorzien en het probleem oplossen. Hij kan de boodschap goed overbrengen zodat het team het begrijpt. Zijn vorige teams waren daarom ook succesvol.”

Tot slot heeft Kompany ook nog lof voor de jeugdwerking van City, hij neemt dan ook vaak een kijkje hoe de kinderen het doen in de voetbalacademie. “Er is een plan op lange termijn, enkel de grootste clubs kunnen de continuïteit doorgeven over generaties heen. Manchester United kon het doen omdat Sir Alex Ferguson er zolang bleef. En misschien zie je het Barcelona en Bayern München nu doen en ik denk dat ook wij nu stilaan op dat punt zijn gekomen.”