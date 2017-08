Twee gewonden bij zware woningbrand in hartje Mechelen

Aan de Arme Clarenstraat in hartje Mechelen ontstond in de nacht van zaterdag op zondag een zware brand. Een verdieping van een woning brandde volledig uit en er zijn twee gewonden afgevoerd. De brandweer bestreed het vuur vanop de ladderwagen, geen sinecure in de smalle straat.

De Arme Clarenstraat is een klein verbindingsstraatje in het centrum. De rookpluim van de brand was tot ver te zien. De gewonden bewoners zouden een moeder en haar zoon zijn: de moeder verkeerde in shock, de zoon had brandwonden opgelopen. Volgens regionale zender rtv is de brand vermoedelijk ontstaan na implosie van een tv-toestel, en is bij het blussen een deel van het dak ingestort. Daarbij zou ook een brandweerman even vast hebben gezeten.