REACTIES. Dennis over het plan van BMC, Froome en Contador blikken terug met gemengde gevoelens

Rohan Dennis reed als eerste van zijn team over de finish in Nîmes en is dus ook de eerste leider in deze Vuelta. “Alles verliep volgens plan”, aldus de Australische hardrijder van BMC. “Even vreesden we nog Team Sky, maar zij kwamen uiteindelijk ook tekort.”

BMC was de enige ploeg die met een tijd van 15:58 onder de 16 minuten dook en daarmee drievoudig wereldkampioen in deze discipline Quick-Step Floors versloeg. “Het was een moeilijke ploegentijdrit, best zwaar omdat het technisch was van bij de start en we moesten tactisch een en ander uitklaren om de klus gedaan te krijgen. Uiteindelijk was het een parcours dat veel vereiste van de renners: techniek, kracht en snelheid. Je moest in alle aspecten de beste zijn om deze tijdrit te winnen.”

BMC deed dat ook. “Ik draag nu die leiderstrui en ben daar trots op, maar het is toch een ander gevoel dan in 2015 toen ik de openingstijdrit won in de Tour en de gele trui mocht om de schouders trekken. Toen was het een individuele prestatie, nu is het een prestatie van het collectief. Elke renner deed zijn duit in het zakje, maar ik ben helaas de enige die de trui mag dragen.”

Of hij het shirt ook nog na de verraderlijke etappe van zondag draagt, is zeer de vraag. De rit brengt de renners naar Gruissan, in principe voor sprinters, maar het gaat wel de hele tijd langs de kust en de kans op waaiers is groot. “We weten dat die kans bestaat”, aldus Dennis, “ik sprak er al over met ploegmaat Loïc Vliegen die over een gelijkaardig parcours reed in de Route du Sud. Hij wist te vertellen dat er veel wind stond, dus het zal een zware etappe worden morgen. Maar goed: ik mik hier niet op een algemeen klassement. Ik wil gewoon mezelf eens testen in de bergen tegen de klassementsrenners.”

Froome: “Goede start”

Het Sky van Chris Froome moest tevreden zijn met een vierde plaats, op negen seconden van BMC. De Britse kopman verloor zo wel enkele seconden op Warren Barguil maar was wel onder andere 22 seconden sneller dan Vincenzo Nibali, 24 seconden sneller dan Alberto Contador, 32 seconden sneller dan Fabio Aru en 37 seconden sneller dan Romain Bardet.

“Het was een goede start voor ons”, zei Froome na afloop. “OK, we konden de rit niet winnen maar we zetten een solide prestatie neer. We waren een van de beste teams.”

Contador: “Achterop beginnen is altijd een probleem”

Alberto Contador startte zaterdag aan de laatste koers uit zijn carrière en moest tevreden zijn met een elfde plek voor zijn Trek-Segafredo, op 35 seconden van BMC. “Vergeleken met vorig jaar was het niet zo slecht, maar we verloren toch een boel tijd”, aldus de Spanjaard. “Achterop beginnen is altijd een probleem, maar ik bekijk het dag per dag. Mijn team gaf alles vandaag en we reden zo snel als we konden. Het parcours was ook gevaarlijk dus namen we het zeker voor het onzekere.”

“Ik heb hier twee doelen. Het eerste zal ik zeker bereiken: genieten van de koers. Het andere doel is er een waarvoor ik zal moeten vechten”, besloot Contador.