Deze modieuze kippen kunnen in alle veiligheid de straat oversteken

Deze modieuze kippen kunnen in alle veiligheid oversteken Video: Facebook

Deze kippen moeten zich geen zorgen meer maken dat ze zullen worden aangereden als ze de weg willen oversteken. De modieuze vogels kregen roze fluohesjes aangemeten waardoor ze beter zichtbaar moeten zijn, als ze besluiten om even andere oorden op te zoeken.

Louise Lennox runt een bed & breakfast in het Schotse Perthshire en leeft samen met veertien kippen die haar helpen om de hotelgasten een stevig ontbijt te geven. Enkele van de kippen zijn echter nogal avontuurlijk van aard en trekken en graag eens op uit. Lennox wilde niet dat haar kippen iets overkwam tijdens hun trektochten en maakte opvallende fluohesjes voor de avontuurlijke dieren.

“De kippen blijven meestal in de tuin”, vertelde Lennox in de lokale media. “Sommige van hen houden ervan om een wandelingetje te maken en steken daarom af en toe de straat over. Ik dacht dat het wel fijn zou zijn om de zwervers fluohesjes aan te trekken, waardoor het ook veiliger wordt.”

De Schotse dame hoopt dat automobilisten zullen vertragen als ze de opvallende vestjes zien en maakte van de gelegenheid gebruik om ook wat reclame te maken voor haar hotel door de fluohesjes van haar telefoonnummer te voorzien.