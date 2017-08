Vrouw ziet kat dood op de grond liggen en doet nadien angstaanjagende ontdekking onder bed van zoon

Thanapoom Lekyen uit het Thaise Chaochoengsao beseft dat haar dertienjarige zoon Nong donderdagnacht bijzonder veel geluk heeft gehad. De moeder vond onder het bed van haar kind een python van drie meter lang. Maar doordat Nong de avond voordien toevallig in een andere kamer sliep, ontsnapte hij alsnog aan een levensgevaarlijke beet.

Lekyen besefte dat er iets niet pluis was toen ze haar kat dood op de grond zag liggen. “Ik zag de tandafdrukken staan”, vertelde ze. “Ik wist meteen dat er een probleem was en werd bang.” Toen de vrouw besloot om een kijkje te nemen in de slaapkamer van haar zoon, deed ze de schokkende ontdekking. Vanaf dan wist ze dat Nong wel erg veel geluk heeft gehad.

Bovenstaande beelden tonen hoe enkele redders voorzichtig proberen om de boze slang te vangen. Ondanks dat een van de slangenvangers werd gebeten door de slang, konden ze de python zonder veel problemen te pakken krijgen en meenemen in een zak. Tot grote opluchting van het gezin. “Op zich was de slang niet erg lang, maar wel zeer agressief”, verklaarde een van de slangenvangers. “Hij had me maar lichtjes gebeten, maar er kwam wel bloed uit mijn hand. Bij een zwaardere beet zou de situatie veel gevaarlijker geweest zijn.”

Engelbewaarder

“Ik blijf maar denken aan wat er kon gebeuren”, aldus een geschokte Lekyen. “Hij moet haast wel over een engelbewaarder beschikken. Normaal gezien slaapt Nong in een andere kamer, maar doordat hij de avond voordien bij mij in slaap viel, liet ik hem gewoon verder slapen. Hij heeft veel geluk gehad.”

Achteraf werd duidelijk dat de slang door een openstaand raam in de woning was geslopen. Intussen hebben de redders de slang weer vrijgelaten in de natuur. De slang hield geen verwondingen over aan de reddingsactie.