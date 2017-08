Dylan Borlée nog niet hersteld van WK, Pieter-Jan Hannes tevreden over comeback

Kessel-Lo - De laatste Flanders Cup atletiekmeeting van 2017 in Kessel-Lo trok nog enkele mooie namen. Dylan Borlée hoopte in de 400 meter zijn seizoensbeste van 46.10 nog wat scherper te stellen, maar strandde op 46.71. Pieter-Jan Hannes vierde zijn terugkeer in competitie na een zware voetblessure met een 800 meter in 1:52.43.

Dylan Borlée vertrok op de pas vernieuwde piste van Kessel-Lo behoorlijk snel, maar kon dat niet doortrekken. “Zowel mentaal als fysiek ben ik nog erg moe, maar toch ben ik niet tevreden. Ik denk dat ik even rust nodig heb, om dan hopelijk nog een geslaagde Memorial Van Damme te kunnen lopen”, aldus Borlée, die in Londen vierde werd met de Belgische 4x400 meter.

Pieter-Jan Hannes nam bij zijn eerste wedstrijd sinds februari na het uitstappen van de haas het heft in handen in de 800 meter, maar in de laatste rechte lijn kreeg hij het nog zwaar. “De wedstrijd was niet ideaal. Ik moest snel op kop komen en voelde me heel goed tot aan 750 meter, maar op het einde kwamen ze er nog over. Voor een eerste wedstrijd is dit goed, en ik denk dat ik nog twee seconden sneller kan als ik gewoon in een pelotonnetje kan volgen”, zei Hannes nadien. Zijn persoonlijk record staat op 1:47.30.

Europees beloftenkampioen Ben Broeders won in eigen huis het polsstokspringen met een sprong over 5m42.