Red Lions beginnen foutloos op EK hockey met zege tegen Oostenrijk

De Belgische hockeymannen zijn met een overwinning begonnen aan het EK in het Nederlandse Amstelveen. In hun openingswedstrijd in groep A versloegen de Red Lions (FIH 5) zaterdag Oostenrijk (FIH 22) met 4-1 (rust: 4-1).

Sebastien Dockier opende na 5 minuten de score. Twee minuten later maakte de Oostenrijker Alexander Bale gelijk. De jarige Loïck Luypaert, zaterdag 26, zette de Lions in de tiende minuut op 2-1. Kort voor de pauze diepten Thomas Briels en Luypaert, met zijn tweede penalty corner, de voorsprong verder uit tot 4-1. In het derde en vierde kwart werd er, ondanks een rist kansen voor de Belgen, niet meer gescoord.

2x scoren.

4-1 winnen.



Wat een mooie verjaardag voor @loluy25!pic.twitter.com/hyiuMYrtxP — Play Sports (@playsports) August 19, 2017

In dezelfde groep neemt gastland en titelhouder Nederland (FIH 4) het zaterdagavond op tegen Spanje (FIH 9).

Maandagavond (20u) staat met een duel tussen België en Nederland de derby der Lage Landen op het programma. Dat is ook een heruitgave van de halve finale op de Spelen in Rio, toen de Lions met 3-1 aan het langste eind trokken. Woensdag (17u) spelen de Belgen tegen Spanje.

De eerste twee van beide poules stoten door naar de halve finales, de andere teams spelen om plaatsen 5 tot 8. Groep B bestaat uit Duitsland (FIH 3), Engeland (FIH 7), Ierland (FIH 10) en Polen (FIH 20).