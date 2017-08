Asielzoekers koken voor festivalgangers

Wie de traditionele festivalkost op Pukkelpop meer dan beu is, kan behalve in Foodwood ook ter hoogte van podium The Lift terecht voor dat ietsje meer, of in dit geval exotisch eten. In Lakokkerilla staan tien bewoners van het asielcentrum van Helchteren achter het fornuis. Ze serveren specialiteiten uit Albanië, Palestina, Afghanistan en Irak.