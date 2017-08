Vuelta-organisatie maakt startplaats van volgend jaar nu al bekend

De Vuelta van 2017 zit met de eerste etappe in Nîmes van vanavond nog in de startblokken, maar de organisatie pakte vandaag uit met nog een andere primeur. Er werd immers bekendgemaakt dat de start volgend jaar in de provincie Andalusië zal worden gegeven. Málaga is de gastheer voor de eerste etappe, die zoals gewoonlijk in de Vuelta een tijdrit zal zijn.

De Vuelta is al vaker te gast geweest in de bekende Spaanse badstad, waar de Vuelta in 2000 en 2006 ook al van start ging. Málaga kwam in 2015 voor het laatst in het parcours: toen won Peter Sagan er een massasprint voor Nacer Bouhanni en John Degenkolb. Zoals intussen traditioneel is voor de grootste Spaanse rittenkoers zal er gestart worden met een tijdrit. Of die tijdrit individueel of in ploegverband wordt gereden is nog niet bekendgemaakt, ook de lengte ervan is nog niet onthuld.