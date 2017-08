Joris De Loore (ATP 241) heeft zich vrijdag geplaatst voor de halve finales van het Challengertoernooi in het Canadese Vancouver (hardcourt/100.000 dollar).

De 24-jarige De Loore haalde het in de kwartfinales in twee sets van de Brit Liam Broady (ATP 256): 7-6 (10/8) en 7-6 (7/4) na 1 uur en 59 minuten. In de halve finales neemt De Loore het op tegen de Duitser Cedrik-Marcel Stebe (ATP 128).