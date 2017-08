Halep bereikt halve finales in Cincinnati

Simona Halep (WTA 2) heeft zich vrijdag geplaatst voor de halve finales van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati (hard/2.836.904 dollar). In de kwartfinales haalde de Roemeense het in twee sets (6-4, 7-6 (7/1)) van het Britse zevende reekshoofd Johanna Konta (WTA 7). Bij de laatste vier wacht de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 151), die in twee sets de maat nam van de Duitse Julia Görges (WTA 37): 6-1 en 7-6 (7/3).

Als Halep het toernooi wint, neemt ze maandag de leidersplaats op de WTA-ranking over van de Tsjechische Karolina Pliskova. Ook Pliskova zit nog in het prestigieuze toernooi in Cincinnati. De Tsjechische titelverdedigster op het Western & Southern Open was met 6-2 en 6-4 te sterk voor de Deense Caroline Wozniacki (WTA 5). De partij duurde 1 uur en 7 minuten. In de halve finales neemt de 25-jarige Pliskova het op tegen Garbine Muguruza (WTA 6). De Spaanse zette eerder al de Russin Svetlana Kuznetsova (WTA 8) opzij met 6-2, 5-7 en 7-5.