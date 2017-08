Doodrijder van Merel De Prins moet 45.000 euro schadevergoeding betalen

Vilvoorde - De burgerlijke rechter heeft wegpiraat Muhammed Aytekin (22), die in oktober 2015 Merel De Prins (12) van de weg maaide en vluchtmisdrijf pleegde, veroordeeld tot een schadevergoeding van 45.000 euro.

De wegpiraat uit Schaarbeek had eerder al vijf jaar cel gekregen van de strafrechter. De man reed de fietsende Merel De Prins op 28 oktober 2015 dood toen hij met veel te hoge snelheid door de bebouwde kom raasde. Hij had geen rijbewijs en was toch al achttien keer veroordeeld voor verkeersinbreuken. Maar door een oogprobleem dat niet in de gevangenis te behandelen viel, kwam hij op 30 maart na amper vijf maanden cel al voorlopig vrij. Pas volgende week zal een rechter beslissen of de doodrijder terug naar de gevangenis moet.

In tussentijd heeft de burgerlijke rechtbank in Vilvoorde nu beslist dat hij een schadevergoeding van 45.000 euro moet betalen aan de ouders en broer van Merel maar ook aan alle andere burgerlijke partijen in de zaak.

Aytekin heet zich onlangs wel failliet laten verklaren. Het Fonds voor Slachtofferhulp zal de schadevergoeding voorschieten en trachten te verhalen op de man. Hij kan ook nog in beroep gaan tegen het vonnis.