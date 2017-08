De mooiste plekjes volgens onze journalisten: De Zwabische vulkaan Limburg

Weilheim an der teckHeel Limburg een natuurreservaat. Geen discussies meer over nieuwe autostrades of bedrijven die willen uitbreiden. Een Limburg met alleen maar bloemenweides, hoogstamfruitbomen, wijndruiven en schaapjes die de natuur onderhouden. Dit is geen sprookje van kabouter Gust: natuurgebied Limburg bestaat echt.

Iets achter Stuttgart, richting Ulm, begint de ‘Schwäbische Alb’, een hoogplateau uit de jura. Nog geen massatoerisme hier. Ongerepte natuur, kleurrijke akkers, de kronkelende Donau, grotten, burchten en mooie stadjes. Zelfs de taal is apart. Schwaben verkleinen alles en houden van hübsche Mädle (mooie meisjes) en eten Spätzle (deegwaren) bij alles. Met een beetje geluk kunt u op weg naar de top van de Limburg een Obschdler (vruchtenjenever) drinken in een pop-up drankenstalletje. De 600 meter hoge vulkaan ligt aan de rand van de Zwabische Alpen en is de huisberg van het stadje Weilheim an der Teck.

Limburg komt wel meer voor in Duitsland. ‘Lim’ zou een verbuiging zijn van ‘lint’ en ‘Burg’ is ‘burcht’. Naargelang de bron staat lint voor een moeras, maar ook voor de lintworm, slang of draak. Bovenop de berg zijn nog de ruïnes zichtbaar van de burcht die Bertold I, ‘Graf von Lintburg’, in 1050 liet bouwen. De Limburg kent ook een legende over een vraatzuchtige draak die in een rotsspleet van de berg woonde. Een vleugje echte geschiedenis brengt ons dicht bij huis. De graaf van Limburg, Bertold met de baard, was de stamvader van de hertogen van Zähringen. Eén van zijn nazaten, Rudolf van Zähringen, schopte het in de 12de eeuw tot prinsbisschop van Luik. Hij verwoestte met zijn troepen de burcht van Loon, waardoor graaf Gerard van Loon naar zijn residentie in Kuringen moest uitwijken. Limburgers onder mekaar…