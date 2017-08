“Hij vindt het zo erg dat hij Elke niet kon redden”

Bilzen -

“Onze Guy belde ons op toen we donderdag op terras zaten. Het was bijna halfzes. ‘Ik heb geen goed nieuws’, zei hij. Elke was omvergereden in Barcelona. In de chaos werden Guy en de zonen Gus (13) en Vic (10) in een winkel geduwd. De rolluiken gingen naar beneden en Elke was er niet. Hij heeft niets voor haar kunnen doen.” Guy’s ouders Pierre Frederix (77) en Yvonne Pincet (76) uit Bilzen voelen mee met de frustratie van hun zoon in Barcelona. “Hij staat bij de politie in Brussel in voor de beveiling van president Trump en andere beroemdheden. Nu weegt het op hem dat hij voor zijn eigen vrouw niks kon doen.” Vrijdagavond laat konden Elke’s man en beide kinderen naar huis terugkeren met een vliegtuig dat voor hen geregeld werd.