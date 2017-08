Wat te doen dit weekend? Dit zijn onze zomertips

Het is vakantie, dus trekken we massaal naar het buitenland op zoek naar zon, zee, strand en heel wat leuke activiteiten. Maar ook in de eigen provincie valt er deze zomer heel wat te beleven. Elke dag schotelen wij u enkele tips voor.

Wielerfun op Urban Cross

Voor de tweede keer kan je, na een testeditie vorig jaar in Borgloon, volle bak crossen dwars door een stad. Dit keer gaat de cross door Bilzen met eerst een crosske voor kinderen, Allez les Kadées, daarna volgt Allez les Jeunes en Allez le Peleton met Erwin Thijs, Johan Vansummeren, Ludo Dierckxsens, Ben Berden, Luc Roosen en anderen. Daarna is het nog crossen voor de fun, en volgt op het einde de koers.

Op 20/08 van 11 tot 18 uur in het centrum van Bilzen. Voor tickets en info zie de website.

www.urbancross.be

Goe Gezin’d

Goe Gezin’d is een familiefestival waar iedereen in een ongedwongen sfeer kan zingen, dansen, en genieten. Er is verteltheater, een workshop dans, koken, kinder-yoga, speelgoed maken uit afval en veel meer. Ouders nemen actief deel. ’s Middags is er een terras met wereldse dranken en hapjes, ’s avonds kan je er een maaltijd eten. De opbrengst gaat naar De Egeltjes, een opvanginitiatief voor kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben.

Op 20/08 vanaf 14 uur in ’t Molenhofje, Slagmolenstraat 1 in Sint-Truiden. Gratis inkom.

www.egeltjes.be

World Photography Day

In CC Palethe kan je zaterdag een fotografiebeurs bezoeken naar aanleiding van World Photography Day en het internationaal fotofestival ‘Lens op de mens’. Er zijn lezingen, workshops, en er is een fotografiebeurs met allerlei standjes die iets met fotografie te maken hebben. Voor de workshops en lezingen moet je op voorhand inschrijven, dat kan vandaag nog steeds als de workshops niet vol zitten.

Op 19/08 van 13 tot 18 uur in CC Palethe, Jeugdlaan in Overpelt. Check de website voor uren en tarieven van de lezingen en workshops.

www.fotofestivaloverpelt.be

Picknicken in het Park

De jeugddienst van Bilzen organiseert picknicken in het park. Er is van alles te doen, van grime tot een springkasteel, een workshop waterraketbouwen, knutselen met klei en om 13.30 uur de voorstelling ‘Pas Geridderd’ van de Riddershow. Verder is er een zoektocht voor kinderen met een picknickmand voor de winnaar. Er staan picknicktafels en je kan er drank en ijsjes kopen. Eten moet je zelf meebrengen.

Op 20/08 van 11 tot 16 uur in speeltuin Edelhof, Waterstraat in Munsterbilzen. Gratis toegang.

www.bilzen.be

Proef van Haspengouwse wijnen

Wijngilde Borgloon organiseert haar jaarlijks wijnterras in één van de mooie Limburgse wijndomeinen. Samen met de gidsen beleef je het wijnavontuur van de gilde. Daarnaast kan je genieten van Haspengouwse wijnen en lekkere hapjes en dit tussen de wijnranken van een wijnkasteel en hoeve.

Op 20/08 vanaf 14 uur in kasteel De Clee, Kleestraat in Borgloon. Gratis toegang.

www.wijngildeborgloon.be