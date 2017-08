Autopech op de snelweg? FAST doet factuur snel oplopen

HASSELTAls u pech heeft op de autosnelweg, dan is de kans groot dat u daarvoor minstens 105 euro zal moeten betalen. Het blijkt immers dat de politie zich erg haast om een signalisatie- of takelwagen van FAST op te roepen, ook al wordt u al geholpen door een eigen pechverhelper. Minister Ben Weyts werkt aan een regeling, om een en ander bij te sturen. “Maar het is niet makkelijk, vanwege de commerciële belangen.”