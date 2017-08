Zulte Waregem slaat keihard toe: 3 goals in 8 minuten tegen Standard

Zulte Waregem is met de drie punten gaan lopen op Sclessin. Essevee domineerde in de eerste helft, maar kwam niet tot scoren. Na de pauze leek Standard zich te herpakken, maar net dan sloeg Zulte Waregem keihard toe. Het scoorde drie doelpunten op ach minuten tijd en sloeg Standard zo knock-out. De West-Vlamingen kregen in het slot nog een strafschop, het werd 0-4.