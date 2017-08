RECENSIE. Paard in de gang brengt eerbetoon aan Bowie

U dacht dat u op Pukkelpop alleen carnaval kon vieren bij die Hollanders in de Petit Bazar? Wel, in de Marquee was het ook van paard in de gang dankzij The Flaming Lips. Altijd goed voor een overdosis confetti en een flinke snuif psychedelica. Plus: als bonus nog een prachtig eerbetoon aan David Bowie.