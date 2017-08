Huis op de helling

Aflevering nr. 1405 - De hond was in de keuken naast m’n voeten komen liggen. De vraag die ze me met haar angstige blik stelde had ik begrepen.

In de hoop dat ze wat aan het geruststellende timbre van een stem zou hebben, vertelde ik dat ze zich niet ongerust moest maken over het lawaai dat horen en zien deed vergaan. Om die boodschap te verduidelijken, streelde ik haar terwijl ik ‘good dog, good dog’ prevelde – woorden die ze al honderden keren heeft gehoord en blijkbaar ook begrepen, want ze beantwoordt ze altijd met staartgekwispel en ogen die dankbaar de mijne zoeken. Vandaag vond haar blik me, maar bleef de staart liggen.

* * *

Op de terugvlucht van Spitsbergen, moesten we een tussenlanding op het Noorse vasteland maken. We hadden een dagje in Bergen voorzien, de Hanzestad aan de Noorse Noordzeekust. Ons hoofddoel was Troldhaugen, het betoverende huis van componist Edvard Grieg.

Wanneer we de kans hebben op reis, bezoeken mijn zoon en ik woningen van componisten die ons dierbaar zijn. Muziek betekent veel in onze relatie –wij spelen dagelijks op dezelfde piano, en leren van elkaar over interpretatie en pianotechniek.

* * *

In het kabaal dat de hond angstig maakte, herkende ik ritme, tempo, herhalingen, variaties op een thema en een slotakkoord dat langzaam wegstierf. Ondanks al deze compositorische elementen, was het toch geen muziek die we te horen kregen.

De uitvoerders waren geen musici, maar onze huisschilders die schuurmachines hanteerden. De snerpende, hoekige klanken die uit de elektrisch aangedreven werktuigen ontsnapten, waren een ongewild bijproduct waarvan zowel mens als dier zo snel mogelijk verlost wilde worden.

Het essentiële ingrediënt dat in het muziekrecept ontbrak, was de intentie – zowel die van de spelers om muziek te brengen, als die van een publiek om muziek te horen.

* * *

Zoals elk huis, biedt ook de woning van een componist bescherming tegen zon, regen en wind. Tevens is het een serre waarbinnen ideeën kunnen kiemen, gevoed worden en tot een uitvoerbaar muziekstuk uitgroeien.

De bezoeker die hoopt dat hij op het adres van een componist iets van de geheimen van het scheppingsproces kan ontdekken, zal teleurgesteld weggaan. Want het zijn niet constructies van baksteen en hout, maar wanden met geestelijke bindingskracht die helpen om aan een idee stem te geven. Onstoffelijke muren die tegenhouden of doorlaten wat de kunstenaar wil.

* * *

Niet enkel het oorverdovende lawaai veroorzaakte chaos binnenshuis. Het verplaatsen van meubels en kasten, de ramen die de hele dag openstonden zodat de wind vrij door de kamers waaide, de vreemde geuren van schilderproducten, het in- en uitlopen van mensen die nooit eerder bij ons over de vloer kwamen, het geblaf van de honden die uit hun gevangenis wilden ontsnappen, dit alles droeg bij tot de snelle verwording van thuis tot huis.

Voor de verfraaiing van een woonst moet wat geleden worden.

* * *

Wat ik meedraag van mijn bezoek aan huizen van componisten, is ook de ontroerende herkenning van voorwerpen uit onze eigen woning – een luie stoel, aanrecht, keukentafel, wandklok – het alledaagse dat gewone stervelingen met elkaar delen.

Het doet wat met me wanneer ik in de schrijfkamer van een toondichter binnenkijk, het kopje zie waaruit hij koffie dronk, de piano waarop hij speelde, of een blik in het kleinste kamertje mag werpen…

Het verafgoden van grote kunstenaars versmoort de kiemen van ons eigen scheppingsproces. Een kwaal waartegen zo’n huisbezoek een goede remedie is.

* * *

Musiken är ett glashus på sluttningen

där stenarna flyger, stenarna rullar.

Och stenarna rullar tvärs igenom

men varje ruta förblir hel

[De muziek is een glazen huis op de helling

waar de stenen vliegen, de stenen rollen.

En de stenen dwars door het huis rollen

maar elke ruit heel blijft]

Tomas Tranströmer

(1931-2015), ‘Allegro’(1962)

* * *

De werken schieten goed op. Wat we van de verfraaiingen kunnen zien, stemt ons zo gelukkig dat de laatste schuurgeluiden bijna vergeten zijn.

Maar in dit leven duurt de stilte die op lawaai volgt nooit lang. De wind bracht net het nieuws aan van een terroristische aanslag in een dierbare stad.

De wereld, een huis op de helling, met breekbare ruiten.

Good luck en tot ziens.

Uw trouwe dienaar, FB