“Bij elke nieuwe tattoo begint moeder opnieuw te zagen”

Gingelom -

Steven Vanbrabant dingt op 7 oktober in de Versuz in Hasselt mee naar een plaats in de finale van Miss & Mister Tattoo Belgium. In de categorie ‘senior’ is de 39-jarige Gingelomnaar de enige Limburgse deelnemer. “Ik doe eigenlijk niet mee om te winnen”, vertelt Steven. “Ik hoop vooral dat het een leuke ervaring wordt en ik veel nieuwe mensen leer kennen.”