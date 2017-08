Botsen onze inlichtingendiensten niet op de grenzen van hun vermogen om netwerken in kaart te brengen en aanslagen te voorkomen?

De dodenrit in Barcelona was de zevende aanslag in Europa met een voertuig dit jaar. Wat doe je als een bestelwagen een massavernietigingswapen wordt? Hoe ver kan een vrije samenleving gaan om zichzelf tegen dergelijke terreurdaden te beschermen? Waar ligt het evenwicht tussen persoonlijke vrijheid en het zeker zo belangrijke recht op veiligheid?

Na de dertien doden in Barcelona rezen vrijdag vragen of de hoofdstad van Catalonië niet te laks was met die veiligheid. Bleek dat het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken vorig jaar het stadsbestuur had aangeraden om de Ramblas, dé trekpleister van de miljoenenstad, af te zetten met betonblokken om copycats van Nice of Stockholm de pas af te snijden. De stad besloot het advies te negeren en in te zetten op een verhoogde politieaanwezigheid. De jonge, progressieve burgemeester Ada Colau argumenteerde dat het onmogelijk was de 1,2 km lange Ramblas met vaak foeilelijke betonblokken af te zetten om de doorgang voor hulpdiensten te garanderen. Colau stelde ook dat er niet zoiets als 100 procent veiligheid bestaat. Inderdaad, een samenleving met een nulrisico bestaat niet.

Dan maar naar de wortels van het kwaad. Uit de schaarse gegevens die gisteren uit het Spaanse onderzoek naar de aanslagen in Barcelona en Cambrils doorsijpelden, bleek dat de opgepakte verdachten geen banden leken te hebben met bestaande netwerken van de terreur. Botsen onze inlichtingendiensten hier niet op de grenzen van hun vermogen om die netwerken in kaart te brengen en aanslagen te voorkomen?

Hoe je het ook draait of keert, de islamistische terroristen die dood en vernieling in de Westerse metropolen zaaien, beroepen zich op een enge, radicale uitleg van de islam.

Die salafistische lezing van de Koran vindt zijn oorsprong op het Arabische schiereiland. Het is een publiek geheim dat aan het Saudische regime verbonden individuen de verspreiding van dit salafisme sponsoren, van Brussel en Kopenhagen tot Bamako en Djakarta.

Helaas vinden de met Saudisch geld betaalde predikanten een voedingsbodem bij een kleine groep van de Westerse samenleving vervreemde jongeren. Hoog tijd dus dat we het regime in Saudi-Arabië tot de orde roepen.