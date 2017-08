“Vergunning al twee keer moeten verlengen”

Genk -

Op 1 september is het tien jaar geleden dat basisschool De Sleutel haar vestiging aan de Etienne Fabrylaan in Sledderlo noodgedwongen moest inruilen voor klascontainers in de Brandweg. Die beslissing was het gevolg van de luchtverontreiniging in Genk-Zuid. Aanvankelijk was het plan om binnen de vijf jaar een nieuwe school te realiseren. Ondertussen ziet het er naar uit dat die plannen ook de komende jaren nog niet uitgevoerd zullen worden.