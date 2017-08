Tänak leidt in Rally van Duitsland, Neuville schuift op naar top drie

Na afloop van de tweede wedstrijddag in de rally van Duitsland, de 10e van in totaal 13 wedstrijden die meetellen voor het WK rally, staat de Est Ott Tänak (Ford Fiesta WRC) aan de leiding. Tänak heeft 5,7 seconden voorsprong op eerste achtervolger Andreas Mikkelsen (Citroën C3 WRC). Onze landgenoot Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) is na een moeilijk begin opgeschoven naar de derde plaats.

De tweede wedstrijddag in de rally van Duitsland was een spannende en zeer bewogen dag. De wisselvallige weersomstandigheden waren daar niet vreemd aan. Nadat Jan Kopecky (Skoda Fabia R5) donderdag iedereen verraste door de korte klassementsrit in de straten van Saarbrücken te winnen, nam vrijdagochtend Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe WRC) het commando over om één rit later de leiding weer af te staan aan Ott Tänak. Lang kon de Est niet genieten van de leiding want Andreas Mikkelsen kwam na de vierde rit aan de leiding. Vrijdagnamiddag bleef het grillige weer een hoofdrol spelen waardoor bijna iedereen in de problemen kwam en niemand de ideale bandenkeuze maakte. Na afloop van de zevende rit nam Ott Tänak de leiding opnieuw over van Andreas Mikkelsen. Het verschil tussen beide rijders bedraagt 4,5 seconden.

Neuville schoof op naar het podium. Foto: EPA

De wedstrijd in de wedstrijd is minstens zo interessant. Thierry Neuville mocht vrijdag voor het eerst in zijn carrière als leider in de WK-tussenstand als eerste de baan op. Vrijdagochtend liet hij zich verrassen en dook hij even van de baan maar nadien knokte de Belg zich terug in de wedstrijd. Na afloop van de tweede wedstrijddag staat Neuville op de derde plaats. “Deze namiddag liet ik zachte banden monteren maar ook dat bleek niet de juiste keuze te zijn. Tegen het einde van de zesde rit spinde ik. In de daaropvolgende rit kwam ik enkele keren goed weg. De omstandigheden waarin we moeten rijden, zijn zeer moeilijk. In de laatste rit van de dag ging ik nog eens van de baan en beschadigde daarbij mijn spoiler. Het was erger dan aquaplanning. Ik kon niets meer doen. Ik ben opgelucht dat ik aan de finish sta.”

Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) eindigde de dag zoals hij die begonnen was, met een spin. Vrijdagochtend wist hij de schade nog te beperken maar vrijdagnamiddag verloor hij in de achtste rit ruim 20 seconden waardoor de wereldkampioen van de derde naar de vierde plaats zakt. Het verschil tussen Neuville en Ogier bedraagt 2,4 seconden.

Op zaterdag krijgen de deelnemers acht klassementsritten voor de wielen geschoven waaronder een dubbele doortocht op de Panzerplatte, en klassementsrit op militair domein van 41,97 km.

Neuville: “Moeilijke dag”

“Ik ben tevreden dat deze dag achter de rug is”, reageerde een opgeluchte Thierry Neuville. “Vanaf de eerste tot de laatste klassementsrit was het een bijzonder moeilijke dag. De bandenkeuze was een bepalende factor. Ik ben heel tevreden dat we de dag als derde afsluiten. Deze ochtend maakten we een foutje waarna we even van de baan gingen. Gelukkig wisten we het tijdverlies tot amper 10 seconden te beperken. In de gegeven omstandigheden als eerste de baan op moeten was niet echt een nadeel want er waren nogal wat verrassingen onderweg om de zaken te bemoeilijken. Eenzelfde verhaal deze namiddag. In de laatste klassementsrit van de dag gingen we een beetje wijd en kwamen we uiteindelijk goed weg. Het had erger kunnen aflopen. We doen nog altijd mee. Morgen hoop ik op een betere wedstrijddag.”