Voormaloge laureate Samantha Stosur zegt af voor US Open door polsblessure

Samantha Stosur moet door een slepende blessure aan de pols afzeggen voor de US Open. Dat staat vrijdag te lezen op de website van het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar.

De 33-jarige Stosur is een voormalig winnares van de US Open. Ze pakte de titel in New York in 2011 na winst in de finale tegen Serena Williams (6-2, 6-3).

Stosur, nummer 43 van de wereld, is al maanden op de sukkel met de rechterpols. Door een stressfractuur speelde ze geen wedstrijd meer sinds haar uitschakeling in de achtste finales van Roland Garros begin juni tegen de Letse Jelena Ostapenko, de latere winnares van het toernooi.

Stosur is de derde gewezen US Open-kampioen die door blessureleed afzegt voor het toernooi, na Novak Djokovic (2011, 2015) en Stan Wawrinka (2016) bij de mannen.

De US Open vindt plaats van 28 augustus tot 10 september.