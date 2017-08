De jongens van Bazart zul je deze editie van Pukkelpop nergens op een podium aan het werk zien. Maar ‘De Ideale Wereld’ had vrijdag wel een waardige vervanger voorzien. Oordeel zelf of u het optreden van ‘Petit Bazart’ in de Petit Bazar beter vindt dan het origineel. “Weliswaar met een kleine bezetting”, volgens Otto-Jan Ham. En dus moest Jelle De Beule zelf achter de drums plaatsnemen.