VIDEO. Man zoekt deze ongelooflijk eerlijke Pukkelpop-weldoeners

Hasselt / Balen - De 26-jarige Ruben Melis uit Balen kon zijn ogen niet geloven toen hij vandaag naar de Lost and Found-stand op Pukkelpop trok. Donderdagavond verloor de jongeman zijn dure iPhone 6s+ op de weide. Met een bang hartje trok hij de dag nadien naar de verloren voorwerpenstand, waar hij niet alleen zijn smartphone terugvond, maar ook een persoonlijke boodschap van twee wel heel eerlijke Pukkelpop-gangers.

“Hallo wij hebben je gsm gevonden en brengen hem nu naar de Lost and Found”, steekt het olijke duo in een filmpje gericht aan de jongeman van wal. “We zijn van West-Vlaanderen moest je dat nog niet gehoord hebben en zijn eerlijke mensen, dus wij brengen je smartphone terug”, klonk het nog. Ruben Melis was zo onder de indruk van het mooie gebaar, dat hij de twee graag zou bedanken. Enige nadeel: de man en vrouw lieten geen contactgegevens na. Kent u deze twee weldoeners? Geef Ruben dan zeker een seintje via zijn e-mailadres ruben_melis@hotmail.com.