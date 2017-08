Tom Boonen: “Vrouwen zeggen me alles wat een man wil horen”

Heusden-Zolder - Op 4 oktober komt de derde film van de Truiense cineast Michael Roskam (44) uit. Le Fidèle, met Matthias Schoenaerts en Adèle Exarchopoulos in de hoofdrollen, speelt zich af tegen het decor van de autosport. En da’s geen toeval, want Roskam is een racefanaat en verschijnt vandaag aan de start van de 24 Uur van Zolder, met Tom Boonen als een van zijn tegenstanders. Al is dat laatste woord misschien wat ongelukkig gekozen. “Want”, zeggen ze, “we gunnen mekaar de overwinning.”

We spreken af waar racers graag afspreken als ze in Zolder zijn: in Foodcafé Spork. Meteen wordt duidelijk dat er aan de gesprekstafel geen sprake is van rivaliteit. Van Boonen is bekend dat hij ...