Roeselare haalt slag thuis en ziet schorsing van Lépicier verminderd

Brussel - De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vrijdag één speeldag effectieve schorsing en één speeldag schorsing met uitstel opgelegd aan Maël Lépicier. De Congolese verdediger van KSV Roeselare houdt aan zijn rode kaart op de tweede speeldag in de Proximus League (1B) ook een boete van 400 euro over.

In de blessuretijd van de tegen OH Leuven afgewerkte thuiswedstrijd (3-1) werd Lépicier door scheidsrechter Ken Vermeire met rood van het veld gestuurd na een drieste tackle “met buitensporige kracht en beide voeten vooruit”. Het Bondsparket hield rekening met het gunstige disciplinaire verleden van de Congolees en vorderde de minimumsanctie van twee speeldagen schorsing, maar Roeselare ging niet akkoord.

“Ik kom een beetje te laat en raak de voet van mijn tegenstrever, maar ik trok op tijd terug en voelde dat hij niet ernstig gekwetst was. In het rapport staat dat mijn beide benen gestrekt waren, maar dat klopt niet. Op de beelden is te zien dat één been geplooid was”, verdedigde Lépicier zich ter zitting. “Hij komt iets te laat, maar had zeker niet de intentie de speler te kwetsen”, trad Johan Plancke, CEO van Roeselare zijn speler bij. “Lépicier is zeker geen veelpleger.”

Roeselare vroeg de sanctie te verminderen tot één speeldag effectief en één speeldag met uitstel, de Geschillencommissie Profvoetbal willigde dat verzoek in. Lépicier is daardoor geschorst voor de thuismatch tegen Beerschot Wilrijk (01/09).