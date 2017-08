Camping Relax + lokt 800 luxekampeerders: “In plaats van met vakantie gaan”

De iets meer op zijn luxe gestelde Pukkelpopper heeft zijn tenten opgeslagen op Camping Relax +. Of liever heeft zijn tent, tipi of hut er laten opslaan. Met 800 zijn ze op de luxecamping en daarmee hangt ook hier het bordje uitverkocht op. Er is keuze uit een tiental verschillende accommodaties.

Voor een zogenaamde Flexotel betaalden Rob Gebreurs (34) en Jette de Koning (25) uit Geel 700 euro. “Omdat we dit jaar niet met vakantie zijn geweest”, antwoorden ze op de vraag of het niet veel geld voor een festivalganger is. In ruil krijgen ze een afsluitbare hut inclusief elektriciteit, twee boxspringbedden, beddengoed, verlichting, tafel en handdoeken. “We zitten droog en de parking is vlakbij. De rust is eveneens mooi meegenomen, want we zitten toch een heel eind van de festivalweide. Gelukkig is er een shuttledienst die ons om het kwartier er naartoe kan brengen.”