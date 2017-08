Verkiezingen Duitsland - Erdogan roept Turken in Duitsland op niet voor SPD, CDU of groenen te stemmen

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft vrijdag de Turken in Duitsland opgeroepen om bij de komende verkiezingen niet te stemmen voor de christendemocratische CDU van bondskanselier Angela Merkel of de sociaaldemocratische SPD van Martin Schulz. Ook een stem voor Die Grünen is volgens Erdogan uit den boze.

“Maak niet de fout om voor hen te stemmen”, zo verklaarde Erdogan aan de media na afloop van het vrijdaggebed in Istanboel. “Het zijn allemaal vijanden van Turkije.”

“Dat is een erezaak voor al mijn burgers die in Duitsland wonen”, zei de president nog.

Volgende maand vinden in Duitsland parlementsverkiezingen plaats. Angela Merkel probeert er een vierde ambtstermijn als bondskanselier af te dwingen. Zowat een derde van de drie miljoen Turkse immigranten in Duitsland is stemgerechtigd.

De relaties tussen Turkije en Duitsland zijn al enige tijd gespannen. Onder meer de arrestatie van Duitse journalisten en een mensenrechtenactivist door de Turkse autoriteiten heeft de relaties tussen beide landen verder doen verzuren.