Waarom een zakje chips nooit helemaal vol is

Het is je vast al overkomen: je trekt een zakje chips open en stelt vast dat het maar voor iets meer dan de helft is gevuld. Geen waar voor je geld gekregen? Vast wel, want er is een andere reden waarom er zoveel plaats overblijft.

De leegte in het zakje heeft een functie. Ze is - in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht - niet gevuld met lucht, maar met stikstof. Die voorkomt dat de chips snel slecht en slap worden, zo verduidelijkt een geanimeerd filmpje van website Tech Insider. Wie een zakje niet meteen leeg eet, heeft ongetwijfeld al gemerkt dat de chips na een dag al niet meer kraken in je mond omdat alle stikstof is vervlogen.

Wat als er wel gewoon lucht in de zak zou zitten? Wel, dan verstrijkt de houdbaarheid van de chips snel. Sommige bestanddelen van de snack reageren slecht op zuurstof, terwijl dat bij stikstof niet het geval is. Als je de beste smaak wil, doe je er goed aan om een zak chips net na het openen ineens ook helemaal leeg te eten.