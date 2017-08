Haal eens een collector's item van Beyoncé in huis

Na het album en de Formation-tour is er een nieuwe episode in het Lemonade-verhaal van Beyoncé. Ze heeft een uniek koffietafelboek uitgebracht, een dure kanjer van 600 pagina's en een exclusieve kijk in het creatieve brein van Queen B.

How to make Lemonade, is de titel van het boek. Een kanjer van 600 pagina's vol exclusieve beelden en persoonlijke notities. In het boek staan foto's uit Beyoncé's kindertijd, beelden van wat haar als topartiest inspireert en nooit geziene foto's en beelden uit muziekvideo's van 'Formation', 'Freedom' of 'Sorry'. Elk detail, zoals de Gucci-looks in Formation, of de bodypaint in Sorry, wordt uitvergroot en in een context geplaatst.

Voor de vele fans is het in elk geval een collector's item en een unieke manier om Beyoncé nog beter te leren kennen en te begrijpen. Op Twitter en sociale media worden pagina's uit het boek dan ook gretig gedeeld.

Het boek is verkrijgbaar via de website van Beyoncé en kost inclusief vinylplaat 255 euro.

