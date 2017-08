Militaire manoeuvres VS en Zuid-Korea dreigen spanningen met Noord-Korea weer op te voeren

Washington en Seoel starten maandag opnieuw met militaire manoeuvres in Zuid-Korea. Hoewel het gaat om oefeningen die jaarlijks worden gehouden, worden ze dit keer extra in de gaten gehouden door analisten, die vrezen dat de spanningen op het Koreaanse schiereiland opnieuw zouden kunnen oplopen.

De manoeuvres krijgen de naam “Ulchi Freedom Guardian” (UFG), naar een generaal die een oud Koreaans koninkrijk had verdedigd tegen een Chinese invasie. Bij de oefeningen worden 50.000 Zuid-Koreaanse en 25.000 Amerikaanse militairen getraind om Zuid-Korea te beschermen tegen een mogelijke Noord-Koreaanse aanval.

Pyongyang beschouwt de jaarlijkse oefeningen als een provocatie. Het ziet in de manoeuvres de voorbereiding van een aanval op Noord-Korea.

Analisten vrezen nu dat de oefeningen opnieuw het vuur aan de lont zullen steken in de regio, nadat er eerder onrust was ontstaan over de Noord-Koreaanse plannen voor een mogelijke aanval op Guam, een Amerikaans eiland in de Stille Oceaan. “Ik vrees dat het starten van de gezamenlijke oefeningen dit plan in werking zou kunnen doen stellen”, zegt James Acton, de nucleaire expert van Carnegie Endowment for International Peace.