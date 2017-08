Editors doet volledige Pukkelpopweide meezingen voor slachtoffers Barcelona

Ook op Pukkelpop werd er donderdagavond stilgestaan bij het drama dat enkele uren voordien in Barcelona gebeurde. De Britse band Editors droeg zijn intimistische hit 'No sound but the wind' op aan de slachtoffers van de terreuraanslag.

“Ik wil dit nummer graag opdragen aan de mensen van Barcelona, we denken aan hen”, zei frontman Tom Smith. Het publiek op de weide in Kiewit gaf gehoor aan de oproep van de Editors-zanger en zorgde zo op het hoofdpodium van Pukkelpop voor een beklijvend en samenhorig moment.

