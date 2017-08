Het ultieme souvenir: een Pukkelpop-hoodie

Ook dit jaar pakt Pukkelpop uit met eigen merchandising en die doet het niet slecht. Meer zelfs, er zijn intussen al twee standen waar u T-shirts, hoodies, handdoeken, zonnebrillen en zelfs babykledij kunt kopen. Allen zijn ze bedrukt met een Pukkelpop of een variatie van de afkorting PKP.

“Velen nemen het mee als souvenir. Bovendien gaat het om een goede kwaliteit en ze zijn al snel 5 euro goedkoper dan een shirt van een band. Hoeveel we er verkocht hebben? Dan gaat het al snel om enkele honderden stuks”, aldus een verkoper. Megan Waggoner (26) uit – jawel – Alaska is overtuigd en betaalde 45 euro voor een hoodie. “De kleur is prachtig en ik beschouw het als een aandenken”. “Het is ook mooi meegenomen dat het vandaag niet warm is”, vult haar reisgenote Rosie McCartney (23) uit Wales aan.