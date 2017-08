Club Brugge schiet pas na de rust wakker tegen tien AEK-spelers, maar kan niet winnen in Europa League

Club Brugge is er niet in geslaagd een goeie uitgangspositie te veroveren in de Play off ronde van de Europa League. Blauw-zwart bleef in eigen huis steken op een 0-0 tegen het Griekse AEK Athene, dat in de tweede helft een halfuur met tien man speelde. Club schoot pas na de rust wakker, maar kon niet scoren. Volgende week woensdag staat de terugmatch op het programma, de winnaar mag naar de groepsfase van de Europa League.

Club-coach Ivan Leko moest niet lang nadenken over de elf spelers die aan de wedstrijd mochten beginnen. Hij behield het vertrouwen in de basiself die vorig weekend won van Zulte Waregem. Met Jelle Vossen voorin en Timmy Simons dus achterin, Engels en Wesley begonnen op de bank. Bij AEK Athene kreeg Hugo Almeida geen basisstek, de Griekse Belg Viktor Klonaridis stond wel tussen de lijnen.

Moeilijk begin

In de eigen Jupiler Pro League is Club Brugge voorlopig ongenaakbaar met een 9 op 9, maar in Europa pakt de mayonaise voorlopig niet voor blauw-zwart. Club begon flauw aan de partij en ontsnapte tot tweemaal toe aan een doelpunt. Eerst moest doelman Horvath een poging van Klonaridis uit de netten houden, even later verlengde Timmy Simons bijna ongelukkig de bal in eigen doel. Gelukkig stond Horvath op de juiste plaats om de 0 op het bord te houden.

Foto: BELGA

Tegen tien man

Na een moeilijke eerste 20 minuten, kwam Club wel wat beter in de wedstrijd. Echt uitgespeelde kansen leverde dat helaas niet op. AEK speculeerde steeds meer op de counter, maar bracht Horvath niet echt in moeilijkheden. Livaja kreeg nog de beste kans van de eerste helft, hij knalde over het doel van Horvath. Diezelfde Livaja zou in de tweede helft een hoofdrol opeisen, na een kwartier spelen pakte hij zijn domme tweede gele kaart en dus rood.

Livaja kreeg zijn tweede geel en moest naar de kant met rood. Foto: BELGA

Club Brugge was dan al beter uit de kleedkamer gekomen, en kon nog een halfuur met een mannetje meer spelen. Even voor de rode kaart was de Braziliaan Wesley al in de plaats van Jelle Vossen gekomen, Ivan Leko gooide ook Lior Refaelov(voor Palacios) en Abdou Diaby (voor Dennis) in de strijd. Echt uitgespeelde kansen leverde dat blauw-zwart niet meer op. Stefano Denswil trapte een vrije trap hoog in de tribunes, drie minuten voor affluiten speelde Club een counter niet goed uit.

De winning goal viel dus niet meer, al hield het Brugse publiek in de toegevoegde tijd nog even de adem in toen de bal in de kluts gevaarlijk voor het doel van Horvath belandde. Gelukkig zonder veel erg, waardoor scheidsrechter Kassai de wedstrijd affloot bij een 0-0 eindstand. Volgende week donderdag speelt Club Brugge de terugmatch in Griekenland, dan moet het toch gevaarlijker voor de dag komen als het de groepsfase van de Europa League wil bereiken.

Foto: Photo News

Foto: BELGA