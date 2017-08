Onderwijs aan huis voor leerlingen met autisme: “blijft in eerste plaats bedoeling hen les te laten volgen op school”

Brussel - Het blijft in de eerste plaats de bedoeling om leerlingen met autisme les te laten volgen op school. De regeling om hen onderwijs aan huis te geven, zal enkel worden toegepast bij leerlingen die op advies van een arts sowieso regelmatig wegblijven van de schoolbanken. Dat benadrukt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) donderdag. “Maar voor een groep leerlingen is tijdelijk onderwijs aan huis zeker nodig.”

Uw krant had donderdag gemeld dat leerlingen met een autismespectrumstoornis vanaf 1 september onderwijs aan huis kunnen krijgen. Vlaams parlementslid Kathleen Helsen (CD&V) overtuigde Crevits ervan die regeling mogelijk te maken. Maar de vakbonden hadden in het VRT-radionieuws vragen gesteld bij de praktische invulling van die maatregel.

Crevits benadrukt nu dat het gaat om een aanvulling van het recht op “tijdelijk onderwijs aan huis”, dat momenteel al wordt toegepast bij chronisch zieke leerlingen. Momenteel moet een deel van die leerlingen, op basis van een attest van een arts, regelmatig wegblijven van school. En daardoor bouwen die leerlingen natuurlijk een achterstand op. Het “tijdelijk onderwijs aan huis” bepaalt dat die leerlingen per negen halve dagen afwezigheid recht hebben op vier uur onderwijs aan huis. Zo kunnen de leerlingen een deel van de opgelopen achterstand weer inhalen.

De minister beklemtoont dat de maatregel dus zeker niet zal gelden voor álle leerlingen met een autismespectrumstoornis. Bovendien blijft het in de eerste plaats de bedoeling dat de leerlingen op school begeleid worden. “Maar voor een groep leerlingen is tijdelijk onderwijs aan huis zeker nodig. Dat aanbod is belangrijk om langdurig en chronisch zieke leerlingen alle nodige onderwijskansen te bieden”, zegt Crevits.

In het schooljaar 2015-2016 hebben er 1.817 leerlingen uit het basis en het secundair onderwijs thuisonderwijs aan huis gekregen, deelt de minister nog mee.

