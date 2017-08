Geen enkele Republikein wil Trump verdedigen op Fox News

De redactie van een nieuwsprogramma op de Amerikaanse zender Fox News is er woensdag niet in geslaagd om ook maar één Republikeinse politicus te vinden die president Donald Trump wilde verdedigen na zijn controversiële commentaren bij het geweld in Charlottesville. Dat heeft presentator Shepard Smith gezegd tijdens de uitzending van ‘Shepard Smith Reporting’.

In Charlottesville trokken zaterdag blanke, extreemrechtse betogers de straat op. Het kwam tot een gewelddadige confrontatie met linkse tegenbetogers, waarbij de situatie helemaal ontspoorde toen een man - die nazisympathieën zou koesteren - met een wagen op de tegenbetogers inreed. Daarbij vielen één dode en tientallen gewonden. President Trump zaaide dinsdag controverse met zijn reactie dat “beide zijden schuld treft”.

Fox News ging een dag later op zoek naar een lid van Trumps Republikeinse Partij om de verdediging van de president op zich te nemen. Maar ondanks verwoede pogingen slaagde de zender daar niet in, zei presentator Shepard Smith woensdagavond. “Laat ons eerlijk zijn, Republikeinen hebben er doorgaans geen probleem mee om op Fox News Channel te verschijnen. Maar nu hebben we niemand gevonden om hem te verdedigen.”