Real Madrid geeft Barcelona voetballes en wint overtuigend Spaanse Supercup

Barcelona wist wat het moest doen in de Spaanse Supercup na de 1-3 nederlaag in eigen huis. In de terugmatch kwam Barça er echter helemaal niet aan te pas tegen Real Madrid. Dat gaf de Catalanen voetballes in de eerste helft, met dit pareltje van Marco Asensio na nog geen vier minuten spelen als prachtig lesmateriaal... Uiteindelijk eindigde de wedstrijd op 2-0, Real Madrid zet zo op indrukwekkende manier zijn tiende Supercup in de trofeeënkast.

Barcelona moest minstens driemaal scoren om alsnog de Supercup binnen te halen, maar coach Ernesto Valverde kon niet rekenen op aanvoerder Andres Iniesta, die geblesseerd was. Sergi Roberto en Javier Mascherano kwamen aan de aftrap, Gerard Deulofeu begon op de bank. Real Madrid moest het zoals geweten doen zonder de geschorste Cristiano Ronaldo. Trainer Zinedine Zidane had geen plaats in zijn basiself voor Gareth Bale en Isco.

Geen Cristiano Ronaldo, geen probleem voor Real Madrid. Al na vier minuten stond het namelijk al 1-0 voor de flitsende thuisploeg. Na een snelle ingooi haalde Marco Ansensio verschroeiend uit op 25 meter van het doel. Barça-doelman Ter Stegen had geen antwoord op de kanonskogel en was zo meteen geklopt. Heerlijk doelpunt van de 21-jarige Spanjaard, die ook in de heenmatch een wondermooie goal maakte.

Foto: Photo News

Kat in ‘t bakkie, maar Real Madrid rustte helemaal niet op zijn lauweren. Integendeel, wat de Koninklijke in de eerste helft op de mat legde, was in één woord indrukwekkend. Bouwwerf Barcelona kwam er niet aan te pas en onderging het spel voor de rust. Lucas Vazquez knalde de bal tegen de paal, maar dat was slechts uitstel van executie...

... want vijf minuten voor de rust maakte Karim Benzema er enig mooi 2-0 van. De Fransman was veel vinniger dan zijn landgenoot Samuel Umtiti, liep weg uit diens rug en liet Ter Stegen kansloos met en overhoeks schot. De 2-0 aan de rust was dan ook oververdiend.

Messi op de lat

Na de pauze haalde Real Madrid zijn voet een beetje van het gaspedaal en kwam Barcelona ook beter voor de dag. Dat leidde tot een goed kwartier van de bezoekers, waarin Lionel Messi het dichtst kwam bij een doelpunt. Real-goalie Keylor Navas was geklopt, maar de bal van Messi strandde op de onderkant van de lat en botste opnieuw het veld in.

Foto: Photo News

De bal wilde er maar niet in voor Barcelona, dat na dat goede kwartier weer stilviel. Real Madrid was echter tevreden over de dubbele voorsprong, dus keek een volgepakt Bernabeustadion tussen minuut 60 en 70 naar slordig spel aan beide kanten. Daarna zorgde Barça wel nog voor wat opwinding, Luis Suarez kopte de bal in de rebound tegen de paal.

Real Madrid controleerde de partij, de minuten tikten in de overbodige tweede helft weg, waarna Real de Spaanse Supercup verdiend in de lucht mocht steken. Het wint zo, na de Europese Supercup, al zijn tweede prijs van het prille seizoen. Voor coach Zinedine Zidane is het al zijn zevende trofee bij Real Madrid, een indrukwekkend aantal.

Zinedine Zidane has competed in 9 competitions since becoming Real Madrid boss; he's won 7 trophies.



That's an incredible 77.7%. pic.twitter.com/XHG6osm9Py — Squawka Football (@Squawka) August 16, 2017