Deze omleidingen moet u volgen door Pukkelpop

Hasselt - Woensdag gaat in Kiewit Pukkelpop van start. Net zoals vorig jaar wordt de Kempische Steenweg ter hoogte van het festival volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Van woensdag 16 augustus om 6 uur ’s ochtends tot en met zondag 20 augustus om 16 uur is het stuk tussen de kruispunten Vijverstraat/Tulpinstraat en Europalaan/Walenstraat enkel toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

Er worden verschillende omleidingen voorzien. Zo wordt doorgaand verkeer vanuit of richting Noord-Limburg dat niet in de buurt van het festival moet zijn, omgeleid via Genk of Lummen. Ter hoogte van het afrittencomplex E314 in Houthalen kan je kiezen om via de Westerring in Genk of via het Klaverblad in Lummen naar Hasselt te rijden. In de omgekeerde richting kan je op dezelfde manier naar het noorden van de provincie rijden. Via digitale signalisatieborden worden de realtime reistijden via Genk of via Lummen meegegeven.

Voor wie toch in de omgeving van Kiewit moet zijn, wordt een lokaal omleidingsplan voorzien. Zo moeten bestuurders die van Hasselt richting Zonhoven rijden rechtsaf slaan aan de Corda Campus en de omleidingsroute over de Kiewitstraat, Bokrijkseweg en Beverzakstraat volgen. Verkeer komende uit Zonhoven neemt de Ranonkelstraat en kan via de Slangbeekweg naar de Paalsteenstraat om daar aan te sluiten op de Kempische Steenweg. Op de volledige route geldt een maximumsnelheid van 50 km/u.

Let op: op zondag 20 augustus wordt de overweg in de Paalsteenstraat afgesloten. Verkeer komende uit Zonhoven moet dan de uitgebreide omleiding via de Ranonkelstraat, Slangbeekweg, Langvennestraat en Overdemerstraat volgen om aan te sluiten op de Nijverheidskaai en de Oude Heidestraat.

Meer informatie vind je op deze website.