Nieuwe toepassing op Facebook is goed nieuws voor koopjesjagers

Marketplace, een apart onderdeel van Facebook waar je spullen kan verkopen en kopen, komt deze week naar België. Het bedrijf gaat met de toepassing de strijd aan met onder meer eBay.

Het Facebook-verkopersplatform Marketplace werd tien maanden geleden gelanceerd in de Verenigde Staten, als antwoord op de groeiende vraag van de gebruikers om online spullen te (ver)kopen. Nu is het al mogelijk om via Facebook-community’s interessante zaken te doen, maar met het nieuwe platform wil Facebook zijn online verkoopomgeving een stevige professionele boost geven. De afgelopen maanden konden ook al Groot-Brittannië en Australië kennismaken met de toepassing.

Maar na bijna een jaar proefdraaien gaat Facebook het platform ook uitrollen naar 17 Europese landen, waaronder ook België. In tegenstelling tot grote speler eBay zal Facebook helemaal geen geld vragen om een zoekertje online uit te breiden. Bovendien belooft de socialemediareus dat je in amper 15 seconden een zoekertje online kan krijgen.

Taalverwarring

Marketplace is intussen goed voor maandelijks 550 miljoen bezoekers. Een mooi aandeel tegenover het totaal van 2 miljard maandelijkse Facebook-bezoekers wereldwijd. “We willen het de mensen makkelijker maken om te kopen en te verkopen”, verduidelijkt Deborah Liu van Facebook Marketplace.

Kopers kunnen een actieradius instellen waarin ze aangeven hoe ver ze willen reizen om hun aankopen op te halen. Toch gebeuren de meeste transacties volgens Facebook vrij lokaal. Voorts beperkt Marketplace zijn zoekopdrachten tot binnen de landsgrenzen, “om taalverwarring te voorkomen’, aldus nog Liu.

Op de nieuwe marktplaats van Facebook werden er in de Verenigde Staten in mei alleen al 18 miljoen spullen aangeboden. Maar het is onduidelijk hoeveel spullen daarvan effectief verkocht zijn geraakt. Ter vergelijking: eBay al vele jaren actief in meer dan dertig landen en telt 171 miljoen actieve gebruikers die tin het afgelopen kwartaal minstens één transactie voltooid hebben.