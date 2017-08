Duurste kot van het land kost 2.450 euro

Hasselt / Diepenbeek / Genk -

Voor duizenden studenten nadert de zoektocht naar een kot de ontknoping nu het nieuwe academiejaar om de hoek loert. Bespaarsite www.goedkoop.be bekeek de prijzen van bijna 2.000 nog beschikbare koten in 9 steden en trof de goedkoopste exemplaren in Genk aan met een gemiddelde maandprijs van 281 euro. Voor de duurste kamers moet u in Brussel zijn en bent u bijna het dubbele als in Genk kwijt. Wie een goede studentenjob heeft, kan misschien het duurste kot van Vlaanderen op de kop tikken voor liefst 2.450 euro per maand.