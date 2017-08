“Verkoop je crack? Dan heb je hier toekomst”

Al 56 jaar lang kiest de staat Ohio voor de kandidaat die uiteindelijk president wordt. En ook in de verkiezingsstrijd tussen Donald Trump en Hillary Clinton was dat niet anders. Trump haalde Ohio binnen met 51,3 procent van de stemmen, Clinton bleef steken op 43,2 procent. Toch is niet iedereen in Ohio overtuigd dat Trump de staat, die fel geplaagd wordt door werkloosheid en drugs, er terug bovenop zal krijgen. “De Trump-stemmers zijn naïef geweest”, zegt Andrea, barvrouw in het fel door drugs geplaagde stadje Warren. “Ze denken hier dat Trump hen een nieuwe job gaat geven, maar in de plaats wil hij hun ziekteverzekering afnemen.”

“Geen foto’s. U moet onmiddellijk het terrein verlaten”, zegt een bewakingsagent met forse stem aan het loket van de immense US Steel Company in Lorain. De staalfabriek in de stad in ...