Fransman wint eerste rit Ronde van de Limousin, Gianni Vermeersch eindigt als vierde

Elie Gesbert (Fortuneo-Oscaro) heeft dinsdag de eerste etappe in de Ronde van de Limousin (Fra/2.1) op zijn naam gezet. De 22-jarige Fransman bleef na 168 kilometer tussen Panzaol en Rochechouart in een sprint zijn landgenoot Flavien Dassonville (HP BTP-Auber 93) voor.

De Nederlander Mathieu van der Poel (Beobank-Corendon) vervolledigde het podium, voor zijn ploeggenoot Gianni Vermeersch.

Na een heel nerveus begin, met tal van uitvalspogingen, slaagden Gesbert en Dassonville er na 40 kilometer in om een degelijke uitval op poten te zetten. Het Franse duo boekte een maximale voorsprong van 5:30. Het peloton begon halfkoers het tempo op te voeren, maar zou uiteindelijk toch te laat komen om de twee vluchters alsnog te vatten.

Op 10 kilometer van de finish vond nog een massale valpartij plaats in de grote groep, waardoor de organisatie van de tegenaanval helemaal zoek was. Met nog vier kilometer te rijden, achtte Dassonville zijn moment gekomen om de sprint met twee te ontlopen. Gesbert slaagde erin om terug te komen en op en over Dassonville te gaan. Niet voor lang evenwel. Dassonville probeerde het in volle finale nog een keer, maar beet zijn tanden stuk op Gesbert, die het uiteindelijk haalde met acht seconden voorsprong.

Gesbert voert na zijn winst in de eerste rit uiteraard de stand aan. De tweede van vier ritten brengt de renners woensdag van Furasac naar Le Maupuy Les Monts de Guéret over een afstand van 185,8 kilometer.