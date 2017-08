Jade (12) stelt tentoon in Zoe was Alleke

Alken - Er was afgelopen zondag weer veel bedrijvigheid in het Alkers museum Zoe was Alleke.

Buiten het museum zelf, was er de tentoonstelling van de 12-jarige Jade Steyls. Zij heeft zeer creatieve talenten en liet de bezoekers dan ook genieten van haar mooiste tekeningen. Ook van haar prachtige en vloeiend geschreven verhalen waren de geïnteresseerden onder de indruk.

Het hoogtepunt was toen de klasgenoten van Jade op bezoek kwamen, dat was een blij weerzien midden in de vakantie. Ondertussen konden de aanwezige kinderen zich uitleven aan de knutseltafel, samen met de ouders of grootouders. Dit was leuk, maar door het mooie weer werden de kinderen ook naar buiten gelokt, waar ze zich aan de landbouwwerktuigen fijn amuseerden.