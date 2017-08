Tom Leezer verlengt contract bij LottoNL-Jumbo

Brussel - Tom Leezer rijdt ook de komende twee jaar voor Team LottoNL-Jumbo. De 31-jarige Nederlander begint daardoor in 2018 aan zijn elfde seizoen als beroepsrenner bij de Nederlandse WorldTourploeg.

“Er spreekt veel respect uit mijn nieuwe contract”, liet Leezer weten. “Anderhalf jaar geleden zijn we gestart met het project ‘sprinttrein’ en het is mooi om daar onderdeel van uit te maken. Met de overwinning van Dylan Groenewegen op de Champs-Elysées liggen we voor op de planning, maar ik kijk al wel uit naar de volgende stappen.”

Leezer geniet naar eigen zeggen volop van zijn huidige rol bij Team LottoNL-Jumbo. “Ik heb nog veel plezier in het wielrennen en ik vind het leuk om de sprinttrein te coachen. Het samenspel met Dylan verloopt uitstekend. We hebben verschillende karakters, maar we hebben wel een heel goede klik met elkaar.”