Tomas Berdych vervoegt Europees team op Laver Cup

Björn Borg, de coach van het Europese team, heeft de Tsjech Tomas Berdych (ATP 15) opgenomen in zijn selectie voor de eerste editie van de Laver Cup. Op het hardcourttoernooi, dat van 22 tot 24 september in de Tsjechische hoofdstad Praag plaatsvindt, zal een Europese ploeg van zes tennissers het opnemen tegen een team met spelers uit de rest van de wereld, aangevoerd door John McEnroe.

Naast Berdych zullen ook de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 2), de Zwitser Roger Federer (ATP 3), de Kroaat Marin Cilic (ATP 6) en de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 8) Europa vertegenwoordigen. De zesde speler moet Borg nog aanduiden.

John McEnroe heeft tot dusver vier tennissers geselecteerd voor de Laver Cup. Hij rekent in Praag op de Canadees Milos Raonic (ATP 10) en de Amerikanen Jack Sock (ATP 16), John Isner (ATP 19) en Sam Querrey (ATP 20). De namen van de twee overige spelers maakt McEnroe later bekend.

Op de agenda van de Laver Cup staan elke dag drie enkelwedstrijden en een dubbelspel. Het toernooi is vernoemd naar tennislegende Rod Laver. De intussen 79-jarige Australiër lukte in 1969 als laatste mannelijke tennisser een Grand Slam, toen hij in één tennisseizoen het Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en het US Open op zijn naam zette.