Landa verlaat Team Sky voor kopmanschap bij Movistar

¡ #LandaEsMovistarTeam ! Delighted to announce @MikelLandaMeana has signed a two-year contract with us: https://t.co/Ge0NDZuV83 pic.twitter.com/mgDgJZbQ1p

De kogel is door de kerk: Mikel Landa verlaat Team Sky en Chris Froome om kopman te worden bij Movistar. De Spanjaard, die in de afgelopen Tour de France vierde werd, tekent bij de armada van Valverde en Quintana een contract voor twee seizoenen.

“Dit is groot nieuws voor onze ploeg”, reageerde ploegmanager Unzue opgetogen. “Hij is nog jong en rekening houdend met wat hij al heeft getoond, moet hij de renner worden die het Spaanse wielrennen de volgende jaren zal aanvoeren.”

Bij de Spaanse formatie wordt Landa naar alle waarschijnlijkheid kopman. Dat was een belangrijke voorwaarde voor de Spanjaard, die dit jaar excelleerde in de Giro en de Tour in het shirt van Team Sky. In de Ronde van Italië won Landa een rit en pronkte hij op het eindpodium als eindwinnaar van het bergklassement. In de Tour maakte de Spanjaard echter nog meer indruk als meesterknecht van winnaar Chris Froome, die hij soms zelfs leek te overvleugelen. Na indrukwekkend knechtenwerk kwam Landa zelf amper één seconde tekort om naast zijn Britse kopman op het eindpodium te staan.

Naast Quintana en Valverde

Landa is bezig aan zijn tweede seizoen bij Sky. Bij Movistar wordt Landa ploegmaat van Nairo Quintana. De Colombiaan eindigde al drie keer op het Tourpodium maar stelde deze zomer teleur met een twaalfde plaats. Hij werd eind mei wel tweede in de Giro (na Dumoulin).

Alejandro Valverde, het andere speerpunt van Movistar, viel in de Tour al snel uit. ‘El Imbatido’ wordt volgend jaar 38 al blijft hij, zeker in de Waalse klassiekers, een referentie. Zo won hij dit seizoen voor de vierde keer Luik-Bastenaken-Luik en voor de vijfde keer de Waalse Pijl.