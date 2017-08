Discussie barst los op internet: is dit een gepaste outfit om te fitnessen?

Wanneer je naar de fitness trekt, heb je heus niet altijd zin om een lange trainingsbroek en een truitje met lange mouwen aan te trekken. Zeker niet in de zomer. Toch voelen vrouwen zich te vaak bekeken door andere mensen in de gymzaal wanneer ze iets minder kleren om het lijf hebben. Dat blijkt uit een discussie op sociale media. Daarom heeft een bekende fitnessblogster nu een belangrijke boodschap verspreid.

Louise Aubrey postte op Instagram twee foto’s van zichzelf in een andere sporttenue. Op het ene beeld draagt ze een lange broek en een truitje met lange mouwen. Op de andere foto heeft ze enkel een sportbeha en een short aan. Onder beide outfits schreef ze dat ze aanvaardbaar zijn voor in de gym.

Op die manier wil ze aantonen dat niemand zich hoeft te schamen om zijn of haar kledingkeuzes in de fitnesszaal. Daarbij vertelde ze ook dat ze enige tijd geleden gezien had hoe een vrouw zich tijdens het fitnessen in het zweet werkte in een truitje met lange mouwen. In de kleedkamer vroeg ze haar waarom ze niet gewoon in een sportbeha sportte.

“Daarop antwoordde ze dat ze zich niet comfortabel voelde omdat een man haar ooit gezegd had dat ze gewoon wou pronken met haar lichaam op die manier”, klinkt het. “Dus mannen mogen zonder T-shirt sporten maar voor vrouwen is het niet oké om enkel in een sportbeha te fitnessen? Natuurlijk kan dat wel, meid! Laat niemand je zeggen hoe je je moet gedragen. Sportbeha’s zijn speciaal daarvoor gemaakt, dus schaam je alsjeblief niet om ze te dragen. Voor je gezondheid, voor je comfort en gewoon voor jezelf!”

De post heeft sinds 6 augustus al meer dan 20.000 likes. Heel wat vrouwen geven toe dat ze haar mening en ervaringen delen.