Fietsgeleidingslijnen moeten tweewielers veiliger helpen oversteken

Heusden-Zolder / Hasselt / Tongeren - Witte haaientanden, een blokjeslijn en een fietslogo. Die combinatie van wegmarkeringen moet fietsers bij het oversteken van grote banen voortaan meer veiligheid en comfort geven. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) testte de eerste zogenaamde fietsgeleidingslijnen dinsdag uit. Limburg krijgt er dit jaar nog vier van.

De lancering van dit nieuwe type wegmarkering is opvallend. De voorbije jaren had de Vlaamse overheid op diverse plaatsen fietsoversteekplaatsen net weggegomd op gewestwegen. Die vaak parallel lopende stippellijnen of in dezelfde kleur van het fietspad doorlopende gele of rode loper zouden fietsers immers een vals gevoel van veiligheid geven, was de redenering van specialisten.

Onder meer de Fietsersbond luidde de alarmbel: “Alleen maar zogenaamd onveilige oversteekplaatsen schrappen, zonder een veilig alternatief aan te bieden, volstaat niet”, klonk het daar.

Ook voor motorfietsers

Dat alternatief is er nu. In het Antwerpse Schild werden op het kruispunt van de Turnhoutsebaan (N12) met de Liersebaan vorige week de eerste Vlaamse fietsgeleidingslijnen geschilderd op het wegdek.

Naast de zebrapaden ligt daar nu een extra strook afgeboord met witte blokjes. Het fietslogo geeft aan voor wie de strook bedoeld is, maar de eveneens aanwezige haaientanden wijzen die tweewielers er tevens op dat ze moeten uitkijken of wachten op het groene licht, wanneer dat aanwezig is. Ze hebben immers geen voorrang. Ook motorfietsers mogen er gebruik van maken.

Foto: JAA

Ook voor gemeentewegen

“Deze fietsgeleidingslijnen zijn het resultaat van grondig overleg in het kenniscentrum Fietsberaad, waarin naast onze eigen specialisten ook de lokale besturen en bewegingen als de Fietsersbond de kwaliteit van het fietsbeleid willen verbeteren”, vertelt minister Ben Weyts, die dinsdag tussen twee felle buien door enkele keren de veilige oversteek van de Turnhoutsebaan maakte op zijn racefiets.

“Dit jaar zal het Agentschap Wegen en Verkeer nog op een twintigtal andere plaatsen in Vlaanderen zulke fietsgeleidingslijnen aanbrengen. We hopen dat ook heel wat gemeente dit nieuwe instrument zullen gebruiken om ook de vele lokale wegen die ze zelf beheren comfortabeler, veiliger en leesbaarder te maken voor zowel fietsers als automobilist.”

In Limburg komen er dit jaar nog vier fietsgeleidingslijnen: twee in Heusden-Zolder (het kruispunt van de N729 met de Ubbelstraat en het kruispunt met de O.L.Vrouwstraat), een in Hasselt (kruispunt N2 met Crutzenstraat) en een in Tongeren (kruispunt N79 met E313).